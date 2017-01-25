Цукерберг ответил, будет ли он менять Трампа на посту президента США

Вашингтон, 25 января. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что в его планы не входит борьба за президентское кресло в США.

Миллиардер отметил, что не намерен баллотироваться в президенты США и участвовать в президентской гонке.

«Я сосредоточен на укреплении нашего сообщества в Facebook и на работе над Chan Zuckerberg Initiative», — добавил он.

Эту информацию подтвердил также и источник, близкий к Цукербергу. По его словам, он слышал непосредственно от самого бизнесмена, что тот не планирует участвовать в выборах.

Источник подчеркнул, что Facebook является для Цукерберга мировым сообществом, оказывающим влияние на миллионы людей по всему миру.