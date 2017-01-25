Российскую армию оснастили сотовым оружием

Москва, 25 января. Модернизированные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», способные заменять вышки сотовой связи, официально приняты на вооружение в армию Российской Федерации.

Сообщается, что дроны, способные отправлять абонентам SMS, аудиосообщения, а в дальнейшем и небольшие видеозаписи, должны войти в состав обновленного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3», говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что беспилотники уже прошли успешные испытания во время операции российских войск в Сирии.

Добавим, что комплексы, задачей которых является подавление GSM-сетей, поступили в войска еще в 2015 году, но не всегда были в состоянии работать с сетями 3G и 4G.