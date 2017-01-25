Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ученые доказали, что зависимость от соцсетей и видеоигр может быть наследственной

Ученые доказали, что зависимость от соцсетей и видеоигр может быть наследственной

5:38  25 Января 2017
47

Ученые доказали, что зависимость от соцсетей и видеоигр может быть наследственной

Лондон, 25 января. Группа ученых из Королевского колледжа в Лондоне провела множество исследований, в которых приняли участие почти 9 тысяч человек, имеющие детей-близнецов. По итогам своих работ специалисты пришли к выводу, что, оказывается, наследственные факторы на целых 39% определяют зависимость от видеоигр и на 24% от социальных сетей. Об этом сообщают местные СМИ.

При этом исследователи рассказали, что практически все дети имели схожие интересы со своими братьями или сестрами.

Ученые доказали, что зависимость от соцсетей и видеоигр может быть наследственной

Таким образом, британские ученые сделали вывод, что генетика может влиять на предрасположенности различных людей в том числе и в использовании социальных сетей.
 

Ксения Бекетова
Комментарии
Новости партнеров