Ученые доказали, что зависимость от соцсетей и видеоигр может быть наследственной

Лондон, 25 января. Группа ученых из Королевского колледжа в Лондоне провела множество исследований, в которых приняли участие почти 9 тысяч человек, имеющие детей-близнецов. По итогам своих работ специалисты пришли к выводу, что, оказывается, наследственные факторы на целых 39% определяют зависимость от видеоигр и на 24% от социальных сетей. Об этом сообщают местные СМИ.

При этом исследователи рассказали, что практически все дети имели схожие интересы со своими братьями или сестрами.

Таким образом, британские ученые сделали вывод, что генетика может влиять на предрасположенности различных людей в том числе и в использовании социальных сетей.

