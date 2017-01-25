Сирия: самолеты Ил-76 пришли на помощь Дейр-аз-Зору

Дейр-аз-Зор, 25 января. Транспортные самолеты Ил-76, переданные ВВС Сирии Российской Федерацией, перебросили в город Дейр-аз-Зор, осажденный боевиками «Исламского государства» элитные военные части.

Сообщается, что уникальная операция по переброске подразделений 104-й бригады Республиканской гвардии и 1-й бронетанковой дивизии была проведена в ночь на 23 января.

В доставке вооруженных сил также участвовали сирийские военные вертолеты Ми-17. «Ильюшиными» военнослужащих доставили на аэродром Камышлы, а оттуда вертолетами в блокированный боевиками город, говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что переброшенные силы должны спасти от разгрома единственный плацдарм войск правительства Сирии на востоке страны.