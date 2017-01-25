Японские истребители сопровождали российские боевые самолеты в нейтральном небе

Токио, 25 января. Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии сообщил, что в связи с пролетом над Японским морем и вокруг Японского архипелага российских бомбардировщиков, в воздух были подняты истребители ВС страны.

Сообщается, что три российских бомбардировщика Ту-95 24 января пролетели в непосредственной близости от границ Японии. При этом отмечается, что нарушений воздушного пространства страны не было зафиксировано.

Также в оборонном ведомстве отметили, что предыдущий пролет российских военных самолетов поблизости от Японского архипелага состоялся в январе прошлого года.

Добавим, что с апреля по сентябрь 2016 года Япония более 500 раз поднимала свои истребители для сопровождения военных самолетов других государств.