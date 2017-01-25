Конгресс США запретил финансирование абортов за счет казны

Вашингтон, 25 января. Палата представителей Конгресса США во вторник приняла законопроект, который запрещает выделать денежные средства из бюджета страны на проведение абортов. За принятие этого закона проголосовали 238 человек, против – 183. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того сообщается, что согласно этому законопроекту работодатели, предоставляющие своим сотрудникам медицинскую страховку, включающую покрытие абортов, будут лишены налоговых скидок.

Теперь этот законопроект должен пройти голосование в Сенате, где ему необходимо набрать еще 60 голосов. После этого документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп. Отметим, что позиция Трампа по данному законопроекту пока неизвестна, однако ранее он заявлял, что на своем посту будет выступать за запрет прерывания беременности.