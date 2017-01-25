Жительница Приморья наказана за прописку в квартире 9 тысяч мигрантов

Уссурийск, 25 января. В городе Уссурийске, что в Приморском крае, суд приговорил местную жительницу, которая фиктивно прописала в своей квартире более 9 тысяч мигрантов, к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По информации правоохранительного ведомства, женщина прописала в своей квартире, которая находится в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Некрасова более 9 тысяч иностранных граждан.

Как известно, всего в течение 8 месяцев 2015 года злоумышленница незаконно «поселила» в свою квартиру 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии.

При этом сообщается, что фактически по месту регистрации мигранты не проживают, а само здание является заброшенным.

Мировой суд Уссурийска признал 32-летнюю женщину виновной по статье 322.3 УК России (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Теперь злоумышленница должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.