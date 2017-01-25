ФБР прослушивало телефонные разговоры помощника Трампа с послом РФ — СМИ

Вашингтон, 25 января. Федеральное бюро расследований США занималось прослушиванием телефонных разговоров помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком, но не нашло нарушений.

Сообщается, что сотрудники Бюро прослушивали телефонные разговоры, совершенные в декабре 2016 года, однако не обнаружили в этих беседах чего-либо подозрительного или незаконного.

Отмечается, что американские спецслужбы постоянно прослушивают телефонные разговоры Кисляка. При этом, никакого официального расследования в отношении российского дипломата не производится.

Кроме того, сообщается, что ФБР изучало контакты Флинна и официальных представителей России.