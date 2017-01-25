ОБСЕ заступилась за журналиста RT  в США

Вашингтон, 25 января. Представители ОБСЕ заявили, что они крайне обеспокоены тем фактом, что в ходе церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, полиция задержала журналистов RT и Vocativ, которых позже отпустили на свободу, однако известно, что в феврале им еще предстоит судебное разбирательство. Об этом сообщает RT на русском.

По материалам дела, которое американские власти возбудили в отношении работников СМИ, им может грозить до 10 лет тюремного заключения, а кроме того еще штраф в размере 25 тысяч долларов. Сообщается, что журналисты обвиняются в том, что якобы принимали участие в массовых протестах.

Как в свою очередь сообщила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович, инцидент с задержанием журналистов в США нарушает международные нормы и подрывает принципы демократии.