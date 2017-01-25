ФСБ арестовала топ-менеджера «Лаборатории Касперского» по делу о госизмене

Москва, 25 января. Федеральная служба безопасности РФ арестовала руководителя отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

По словам источника, знакомого с ситуацией, топ-менеджер был арестован в рамках дела о государственной измене.

Отмечается, что Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию компьютерных преступлений, ранее имел тесное сотрудничество с правоохранительными органами.

Согласно информации газеты «Коммерсант», арест Стоянова может иметь связь с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

Добавим, что кроме него ФСБ арестовала главу одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, являющегося одним из ключевых сотрудников.