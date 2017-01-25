Нью-Йорк, 25 января. Группа ученых из Колумбийского университета провела множество различных исследований и пришла к интересному выводу, что, оказывается, жизнь на других планетах зародилась намного раньше, чем на Земле. При этом, как выяснили специалисты, изменение климата и разрушение небесных тел заставило гуманоидов мигрировать в Солнечную систему.

По словам ученых, миграция гуманоидов на нашу планету произошла еще сотни миллионов лет назад из-за того, что на тех планетах, где они жили, значительно испортились условия жизни. Об этом сообщают местные СМИ.

Также сотрудники Колумбийского университета выяснили, что представители внеземных цивилизаций являются предками землян и имели более развитые технологии, которые и позволили им обосноваться на Земле.

Ученые рассказали, что одной из таких планет, где проживали гуманоиды, является Марс. Среди гипотез, зачем именно прибыли на Землю представители иных цивилизаций также называется их желание исследовать планету.

Среди планет, на которых некогда обители гуманоиды, специалисты называют Марс и иные объекты Солнечной системы. Среди гипотез, зачем именно прибыли на Землю представители иных цивилизаций также называется их желание исследовать планету.

