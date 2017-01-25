Администрация Трампа попросила общественность отстать от его младшего сына

Вашингтон, 25 января. Пресс-служба администрации президента США распространила заявление с просьбой к общественности оставить в покое младшего сына нового президента США Бэррона Трампа.

Сообщается, что администрация главы государства надеется на то, что общественность соблюдет «давнюю традицию» и предоставит младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону вырасти без «политического внимания» к нему.

Напомним, 10-летний сын Дональда и Меланьи Трамп Бэррон стал объектом насмешек и сатирических публикаций в СМИ и социальных сетях после того, как мальчик стал участником церемонии инаугурации Дональда Трампа.

Позже слово в защиту ребенка высказала дочь бывшего главы США Билла Клинтона Челси. Моника Левински также подчеркнула, что дети не должны становиться предметом насмешек.