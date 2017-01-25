Новый министр обороны США собрался в Японию и Южную Корею

Вашингтон, 25 января. Уже в феврале текущего года новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис собирается совершить официальные визиты в Японию и Южную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство «Киодо».

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, в ходе этих поездок Мэттис планирует подтвердить союзнические обязательства американской стороны в отношении Токио и Сеула, а также показать, что администрация президента США Дональда Трампа придает особое значение азиатскому региону. Сообщается, что во время своего визита в Японию Мэттис планирует провести переговоры с японским министром обороны Томоми Инадой.

Кроме того известно, что в главы министерств обороны Японии и США будут обсуждать активность КНР в Южно-Китайском море, ситуацию на Корейском полуострове и проблему передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма. В Южной Корее Мэттис, как ожидается, поговорит о проблеме КНДР и по поводу размещения на территории Республики Корея американской системы ПРО THAAD («Таад»).

