Хейли утвердили: США в ООН будет представлять женщина с индийскими корнями

Вашингтон, 25 января. Бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли была утверждена на должность постоянного представителя США при ООН.

Сенат конгресса США утвердил Хейли постпредом при ООН

Сообщатся, что за Хейли проголосовали 96 из 100 представителей верхней палаты Сената конгресса США.

Отметим, что Хейли известна по своим высказываниям, касающимся Североатлантического союза.

Кроме того, в ходе слушаний в профильном комитете конгресса Хейли призвала воспользоваться помощью России для борьбы с группировкой Исламское государство (запрещена в РФ) и прочими угрозами.

Вместе с тем, политик считает, что в отношении РФ США должны занимать решительную позицию.