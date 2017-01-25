Европейский трибунал определит законность санкций против «Алмаз-Антей»

Люксембург, 25 января. Первая инстанция суда Европейского союза в среду огласит вынесенное решение о законности санкций, введенных Евросоюзом против российского концерна НПО «Алмаз-Антей».

Сообщается, что решение вынесут по одному из двух исковых заявлений «Алмаз-Антея». Трибуналу предстоит определить законность индивидуальных санкций, действующих против российского предприятия с 30 июля 2014 года.

Отметим, что судебное решение будет касаться мер, действовавших до 13 сентября 2016 года.

Напомним, что «Алмаз-Антей» подал в суд Европейского союза два иска против разных решений Совета ЕС. Предприятие находится под двумя видами санкций: индивидуальными и секторальными.