Ученые: родной язык люди помнят, даже если годами им не пользуются

Амстердам, 25 января. Группа голландских ученых провела множество интересных исследований и пришла к выводу, что, оказывается, речевые навыки, которые формируются у людей еще в младенческом возрасте и раннем детстве, потом остаются в памяти на всю жизнь. Об этом сообщают местные СМИ.

Специалистам удалось разработать методику, которая позволят определять запоминание звуков родного языка. В исследованиях приняли участие 29 детей из Кореи, которые после рождения были отданы в приемные семьи в другие страны.

Проводя наблюдения за испытуемыми, исследователи выяснили, что дети из корейской группы на специальных текстах демонстрируют звуки родного языка, хотя переехав жить в Голландию, они никогда их не слышали. При этом ученые отметили, что такой эффект наблюдался даже у тех детей, которые были перевезены в другие страны, едва достигнув возраста в несколько месяцев.

Еще одна группа участников эксперимента, в которую вошли только дети коренных голландцев, не смогла пройти тест, в котором им нужно было распознать и проговорить согласные для букв корейского языка.

