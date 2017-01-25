Волонтер от слова «хотеть»: центр подготовки добровольцев к ЧМ-2018 открыт в Питере. ФАН-ТВ

До чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, остается чуть больше года, и полным ходом идет подготовка к этому масштабному мероприятию: в Петербурге возводятся новые арены, прокладываются дороги – преображаются города-участники. Но, кроме подготовки инфраструктуры, есть еще один важный момент – это волонтеры. Несмотря на несерьезный, на первый взгляд, статус, это люди, к которым выдвигаются определенные требования: их серьезно готовят и отбирают. ФАН-ТВ находится на 13-й линии Васильевского острова у дома номер 22, где проходит открытие Волонтерского Центра в рамках добровольческой программы «Городские волонтеры Кубка конфедераций ФИФА 2017 и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018».

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов осмотрел центр. Его сотрудник рассказал, какие требования предъявляются к будущим волонтерам: «Человек должен быть коммуникабельным, знать английский язык – это тоже обязательное условие, потому что мы будем очень много и плотно взаимодействовать с болельщиками. И человек должен быть доброжелательным, улыбаться. И, самое главное, человек должен понимать, что целый месяц он должен работать на Чемпионате».

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Рената Абдулина рассказала ФАН-ТВ, по какому принципу отбираются волонтеры.

– Скажите, вы планируете отобрать 1000 человек, однако желающих, наверное, гораздо больше?

– Да, только на сегодняшний день подано три тысячи заявок на 1000 мест, и это не предел. Возможности для попадания еще открыты для всех ребят. Отбор проходит в два этапа. Сначала ребята заполняют анкету на сайте, а сотрудники рекрутингового центра отсматривают эти анкеты, и после этого люди, удовлетворяющие всем требованиям, приглашаются сюда, в дом городских волонтеров для очного собеседования. В первую очередь, человек должен быть ответственным, потому что ему предстоит войти в эту работу на целый месяц. И, безусловно, быть добрым, отзывчивым и помогать.

– Чем волонтеры объясняют свое желание работать на ЧМ-2018?

– На мой взгляд, быть волонтером – это призвание и душевный порыв: быть волонтером и дарить частичку себя, частичку своей теплоты, частичку своего личного времени на радость людям.

Российский телекомментатор, посол Санкт-Петербурга как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Геннадий Орлов также присутствовал на открытии волонтерского центра. Он ответил на несколько вопросов ФАН-ТВ.

– На ваш взгляд, какими качествами должен обладать волонтер ЧМ-2018?

– Мне кажется, что должны глаза лучиться добротой, и улыбка должна быть всегда. И, в общем, быть толерантным. Бывает, что на улице и дождь идет, и, может быть, его там кто-то и обидит, но он должен быть образцом благородства в своем поведении.

– Вы работали на мероприятиях подобного масштаба достаточно много и часто. В них волонтеры играют важную роль?

– Первая Олимпиада была в 1976 году (летняя в Монреале). И вот там я уже увидел волонтеров и понял, что они создают очень хорошее настроение и очень помогают. Без них я такие соревнования не представляю: будет много туристов и российских болельщиков, и, конечно, им надо помогать.

Анастасия и Алина занимаются так называемым рекрутингом. Они рассказали ФАН-ТВ, как производят отбор волонтеров.

– Девушки, вы занимаетесь проведением тестов для добровольцев?

– Да, мы проводим собеседования, на которых будут отбираться волонтеры.

– Много желающих? На что вы обращаете внимание?

– Обращаем внимание, конечно, на открытость. На то, как человек с нами может общаться, насколько он коммуникабелен. Естественно, проводим тесты на их сообразительность: насколько быстро они могут решить тот или иной вопрос. Еще немаловажна ответственность человека, и на это мы обращаем внимание, чтобы можно было на него положиться, и в любое время, в любую секунду он мог встать и заниматься волонтерской деятельностью.

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