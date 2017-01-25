Трамп подпишет указы об ограничении въезда беженцев и мигрантов

Вашингтон, 25 января. Новый президент США Дональд Трамп одним из первых указов может ограничить въезд в Америку беженцам и мигрантам из мусульманских стран.

По словам ряда источников в американской администрации, знакомых с ситуацией, уже в среду Трамп может подписать указы по иммиграции, касающиеся беженцев и мигрантов из мусульманских стран.

Анонимные источники отметили, что указы Трампа вероятнее всего будут включать в себя ограничение на въезд на территорию Соединенных Штатов беженцев и некоторых других лиц, имеющих визы, из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Отмечается, что подписание документов должно пройти в министерстве внутренней безопасности.