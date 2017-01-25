Трамп пригласил индийского премьера Моди приехать в США

Вашингтон, 25 января. Глава американского государства Дональд Трамп пообщался по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы стороны обсудили множество вопросов, а после президент США позвал индийского политика посетить Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается также, что в ходе беседы политики поговорили о сотрудничестве в экономической сфере, а также обсудили вопросы обороны и проблемы безопасности в регионах.

Напомним, что ранее в пресс-службе Белого дома сообщили о том, что в самое ближайшее время состоится встреча президента США Дональда Трампа с британским премьер-министром Терезой Мэй, а также с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.