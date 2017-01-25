Конгресс хотел лишить президента США доступа к ядерной кнопке еще при Обаме

Вашингтон, 25 января. В конгрессе США будет обсуждаться законопроект о лишении президента полномочий, позволяющий нанести превентивный ядерный удар без объявления войны. Как сообщается, подобная инициатива поднималась еще во время президентства Барака Обамы.

Авторами законопроекта являются демократ Эдвард Марки и республиканец Тед Лью. Они уверены, что благодаря инициативе, риск возникновения ядерной эскалации будет намного ниже.

«Ядерная война серьезно угрожает человечеству. К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов», – приводит «Газета.ru» слова сенатора Марки. Он подчеркнул, что новый законопроект позволит конгрессу сохранить стабильность в мире.

Стоит отметить, что подобный проект был предложен еще при бывшем президенте США Бараке Обаме, однако не нашел достаточной поддержки у конгрессменов.