Трамп уверен, что сможет заключить самую лучшую сделку с Россией

Вашингтон, 25 января. Новый президент США Дональд Трамп уверен, что Америка сможет поладить с Россией так как он не имеет сомнений в своем умении заключать сделки.

По словам пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, глава государства приложит все усилия для того чтобы отстаивать интересы Соединенных Штатов.

В ходе брифинга в Белом доме Спайсер отметил, что интересы будут отстаиваться во всех сферах — «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США.

Он также подчеркнул, что в случае если странам удастся поладить, то Трамп заключит такую сделку, которая будет отвечать наилучшим интересам Соединенных Штатов.