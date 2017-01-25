Жуткое ДТП в Подмосковье: автоцистерна с углекислотой протаранила легковушки

Москва, 25 января. Жуткая автомобильная катастрофа произошла в ночь на среду в Люберецком районе Московской области. Там, на 25 километре Рязанского шоссе (автодорога М-5) автоцистерна, которая перевозила углекислый газ, протаранила сразу несколько легковых автомобилей. В результате инцидента произошла разгерметизация цистерны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве и Московской области.

В ведомстве рассказали, что в результате инцидента произошел выброс углекислоты в атмосферу. К счастью, удалось обойтись без пострадавших.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательной службы и работники дорожно-постовой службы. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства этого ДТП.

Сообщается также, что в настоящее время автомобильное движение по данному участку дороги перекрыто.

