Администрация Трампа ограничила публикации агентства по охране окружающей природы

Вашингтон, 25 января. Публикации агентства по охране окружающей среды США (EPA) в социальных сетях были ограничены администрацией нового президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что также сотрудникам агентства запрещено публиковать пресс-релизы.

Стоит отметить, что сайт и социальные сети агентства не обновлялись с пятницы 20 января.

Также была приостановлена новая предпринимательская деятельность в агентстве, включая выдачу проектных заказов или рабочих заданий подрядчикам агентства.

Добавим, что по словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, у него нет информации о данных указах, однако он изучит поступившие сообщения.