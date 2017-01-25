Коллекторам отказали в праве заранее узнавать о наличии оружия у должников

Москва, 25 января. Коллекторов лишат права получать данные о наличии оружия у должников во время досудебной стадии возврата задолженности. Об этом сообщает Федеральная службе судебных приставов (ФССП).

Год назад коллекторские фирмы обратились с просьбой предоставить им доступ к данным о наличие оружия у должников. По словам коллекторов, обладание оружием может говорить о том, что должник также владеет ценностями, которые пытается охранять. Кроме того, оружие также может стоить больших денег. Также коллекторы волнуются за свою безопансость.

Однако эксперты отметили, что проблема, скорее всего, надумана, тем более ,что оружие может использоваться для охот или спорта.

Теперь коллекторские фирмы могут получить данные о наличии оружия в доме должника лишь во время исполнительного судопроизводства, сообщает газета «Известия».