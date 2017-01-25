Израиль просит своих граждан покинуть Синайский полуостров

Иерусалим, 25 января. Власти Израиля рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Синайского полуострова из-за угрозы атаки.

Как сообщает Reuters, власти оценили уровень угрозы как «очень высокий и конкретный». Управление по борьбе с терроризмом Израиля объявило угрозу «первого уровня», наивысшего.

В заявлении управления отмечается, что предполагаемые атаки нацелены «на туристические достопримечательности в районе Синайского полуострова в ближайшее время».

Помимо этого подчеркивается, что в связи с «революцией 25 января» в Египте уже происходили различные волнения.

Речь идет о январе 2011 года, когда в результате восстания был смещен с поста главы государства Хосни Мубарак, занимавший эту должность почти 30 лет.