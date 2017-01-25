Ученые рассказали, как Нурофен и Аспирин могут помочь в борьбе с депрессией

Копенгаген, 25 января. Группа ученых из Дании провела множество интересных исследований, благодаря которым им удалось выяснить, что, оказывается, депрессию можно лечить такими знакомыми всем лекарствами, как Нурофен и Аспирин. Об этом сообщают местные СМИ.

Как удалось выяснить специалистам, зачастую депрессивное состояние у людей связано с физическими процессами в организме, поэтому для того, чтобы справиться с таким психологическим состоянием, нужна не терапия, а медикаментозное лечение.

И самое удивительное то, что такими лекарственными препаратами являются знакомые всем Нурофен и Аспирин, которые обычно применяются в борьбе с гриппом и простудой.

Исследователи объясняют это тем, что люди, которые страдают от воспалительных заболеваний, таких, как например, артрит, чаще других чувствуют себя подавленными. В среднем, 62% людей при воспалениях испытывают тревогу, подавленность и депрессию.