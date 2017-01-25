Кадыров рассказал о строительстве центра подготовки спецназа в Чечне

Грозный, 25 января. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что строительство центра подготовки спецназа проходит ускоренными темпами.

Сообщается, что чеченский лидер провел инспекцию строящегося в Гудермесе Международного учебного Центра подготовки сил специального назначения, о чем рассказал в своем Instagram.

«Строительство Международного учебного Центра сил специального назначения идет ускоренными темпами. Многие объекты находятся в стадии завершения. Начаты работы на взлетно-посадочной полосе», — говорится в сообщении Кадырова в социальной сети.

По его словам, проектом уже заинтересовались российские силовые ведомства, а также многие зарубежные государства.

Кроме того, стартовал набор сотрудников будущего центра.