Россия намерена в полтора раза увеличить объем золотовалютных резервов

Москва, 25 января. Золотовалютные резервы России могут достигнуть 500 миллиардов долларов уже в 2019 году. Как объяснили в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), этого удастся достичь благодаря ценам на нефть и низкому оттоку капитала.

На данный момент в распоряжении России 384,4 миллиарда долларов золотовалютных запасов. В 2015 году Центробанк России заявил о своем намерении увеличить их до 500 миллиардов. Однако из-за падения цен на нефть и ослабления рубля эти планы пришлось отложить.

По мнению экспертов, после недавнего отскока цен на нефть, а также укрепления рубля и снижения оттока капитала, Центробанк может возобновить наращивание золотовалютных резервов.

Как пишет газета «Известия», по мнению замдиректора ИНП РАН Александр Широв, добиться показателя в 500 миллиардов долларов удастся уже в 2019 году.