Ирак: США не верят в быстрое освобождение страны от ИГИЛ

Вашингтон, 25 января. Вооруженные силы Ирака еще не скоро освободят от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) оставшуюся территорию страны. Такое мнение высказал командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

«Еще много времени пройдет до того момента, когда ИГИЛ будет выбита из Ирака», — цитирует Таунсенда пресс- служба Пентагона.

При этом генерал-лейтенант прогнозирует, что «битва за западную часть Мосула окажется еще более тяжелой, чем за восточную».

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Во вторник стало известно об освобождении восточной части Мосула от боевиков ИГИЛ. По сообщению центрального командования ВС США, операции по зачистке города продолжаются. Ожидается, что следующим этапом операции станет освобождение западной части города.