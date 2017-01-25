Число погибших от схода лавины на отель в Италии выросло до 18 человек

Фариндола (Италия), 25 января. Префектура итальянской провинции Пескара сообщила, что число погибших в результате схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии достигло 18 человек.

Сообщается, что поздно вечером во вторник из-под многометровых завалов снега спасательной командой было извлечено тело еще одного погибшего мужчины.

Отметим, что за прошедшие с момента трагедии дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших людей.

На данный момент еще 11 человек официально считаются пропавшими без вести.

Напомним, что сход лавины в горном массиве Гран-Сассо около городка Фариндола в итальянской области Абруццо, спровоцированный сильными землетрясениями, произошел в прошлую среду.