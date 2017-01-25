Первый канал вычеркнул из эфира новости спорта

Москва, 25 января. Первый канал перестает показывать в эфире новости спорта. Под вопросом оказалась и трансляция февральского чемпионата мира по биатлону, на которые у Первого канала куплены права.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник на канале, в понедельник журналистов уведомили, что выпуски спортивных новостей отменяются.

Остается неясным вопрос о трансляции чемпионата мира по биатлону, который пройдет в феврале. По данным издания, у телеканала куплены права на трансляцию, однако командировки съемочной группы до сих пор не подтверждены.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Первый канал отказался показывать матчи хоккейной сборной России на Кубке Первого канала в Москве из-за низких рейтингов.