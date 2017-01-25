Россия через Интерпол разыскивает более тысячи подозреваемых в терроризме

Москва, 25 января. Российские власти объявили в розыск по линии Интерпола более тысячи человек, которых подозреают в терроризме. Об этом рассказал глава российского бюро международной организации уголовной полиции Александр Прокопчук.

По его словам, ранее были созданы регулярно обновляемые базы данных с информацией о лицах, которых подозреваются в терроризме. Этот проект ранее был запущен под эгидой Интерпола и позволил не только отслеживать перемещения подозреваемых, но и своевременно реагировать на возможные угрозы.

«Только в 2016 году нам удалось добиться арестов и последующих выдач подозреваемых в преступлениях из Германии, Словакии, Турции, Туниса, ОАЭ», – приводит слова Прокопчука газета «Известия».