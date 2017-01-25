Ученые выяснили, как гены влияют на дружбу людей 

Нью-Йорк, 25 января. Группа ученых из Калифорнии совместно со своими коллегами из Гарвардского университета провела множество исследований, в ходе которых они изучали генетический набор людей, у которых нет родственной связи, но они являются друзьями. Об этом сообщают местные СМИ.

Результаты экспериментов удивили специалистов. Оказывается, практически во всех случаях набор генов был очень похож.

Так, например, у людей, у которых есть ген DRD2, влияющий на желание человека постоянно употреблять спиртные напитки, почти все друзья также обладают этим геном.

Специалисты объясняют это тем, что похожий набор генов приводит людей к одинаковым интересам и образу жизни и именно благодаря этому они быстрее и лучше сходятся друг с другом.

