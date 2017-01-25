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Ученые выяснили, как гены влияют на дружбу людей 

Ученые выяснили, как гены влияют на дружбу людей 

1:38  25 Января 2017
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Ученые выяснили, как гены влияют на дружбу людей 

Нью-Йорк, 25 января. Группа ученых из Калифорнии совместно со своими коллегами из Гарвардского университета провела множество исследований, в ходе которых они изучали генетический набор людей, у которых нет родственной связи, но они являются друзьями. Об этом сообщают местные СМИ.

Результаты экспериментов удивили специалистов. Оказывается, практически во всех случаях набор генов был очень похож. 

Так, например, у людей, у которых есть ген DRD2, влияющий на желание человека постоянно употреблять спиртные напитки, почти все друзья также обладают этим геном.

Ученые выяснили, как гены влияют на дружбу людей 

Специалисты объясняют это тем, что похожий набор генов приводит людей к одинаковым интересам и образу жизни и именно благодаря этому они быстрее и лучше сходятся друг с другом. 
 

Ксения Бекетова
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