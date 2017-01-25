ДНР: в Киеве врут о захвате трассы Донецк-Горловка

Донецк, 25 января. Пресс-служба Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергла появившуюся ранее информацию о том, что трасса Донецк-Горловка была взята под контроль украинскими силовиками.

По словам представителя республиканского оборонного ведомства, сообщения о переходе трассы под контроль украинских силовиков являются ложью.

Он пояснил, что участок трассы до Ясиноватой, в частности район Ясиноватского блокпоста и район аэропорта, в настоящее время находится в зоне обстрела. На остальной части этой трассы никаких изменений не произошло.

«Можно сказать, что заявление, распространенное в украинских СМИ в отношении полного контроля над всей трассой, это вранье», — подчеркнул представитель министерства.

Напомним, что ранее в ряде украинских СМИ, со ссылкой на сообщение силовиков в зоне военной операции, появилась информация о том, что ВСУ контролируют трассу Донецк-Горловка.