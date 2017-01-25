Анкара, 25 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил мнение, что прошедшие в Астане межсирийские переговоры можно считать успешными. Об этом он сообщил журналистам в Мозамбике, где сопровождает президента Тайипа Эрдогана.

Чавушоглу подчеркнул, что прошедшие переговоры «важны с точки зрения укрепления доверия между сторонами». При этом он добавил, что встреча в Астане «стала поворотным моментом».

Премьер отметил важность того, что в переговорах участвовали Россия, Иран, посол США, «а ООН выполняла посредническую роль».

Особо отметил Чавушоглу то, что «роль Тегерана в этой работе очень важна», поскольку «на его стороне есть различные группы, например, поддерживаемая Ираном «Хезболлах». И эти группы, по словам политика, нарушают перемирие.

«В целом же по итогам двух дней можно сказать, что переговоры в Астане завершились успешно», — резюмировал глава МИД Турции.

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