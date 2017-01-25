Ужасы Ростова-на-Дону: онкобольной пациент зарезал себя в больнице

Ростов-на-Дону, 25 января. В одном из медицинских учреждений Ростова-на-Дону произошел шокирующий случай. Там, на лестничном пролете было обнаружено тело одного из пациентов с ножевым ранением. Известно, что мужчина страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростова-на-Дону и Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что тело 70-летнего мужчины было найдено прямо в больнице. По словам врачей, у пациента было серьезное онкологическое заболевание.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства этой трагедии. Также сообщается, что дело будет передано в Следственный комитет.