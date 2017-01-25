Ученые доказали, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Лондон, 24 января. Британские ученые обнаружили связь между проверкой электронной почты и заболеваниями. По их данным, частая проверка почтового ящика и соцсетей может привести к тяжелым последствиям.

Как пишет группа ученых из Великобритании, сами по себе соцсети и электронная почта не опасны. Однако люди часто нервничают, боясь пропустить сообщение. Это может привести к серьезным заболеваниям.

Так, слишком нервничающим из-за письма или сообщения могут грозить гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения обмена веществ.

Ученые советую пореже проверять почту и на несколько часов в сутки после рабочего дня отключать все мессенджеры. Это позволит успокоиться и сохранить хорошее самочувствие.