Новый постпред США в ООН Хейли одобрен Сенатом

Вашингтон, 25 января. Кандидатура Никки Хейли на должность постоянного представителя США при ООН была практически единогласно одобрена комитетом Сената Конгресса США по иностранным делам.

Сообщается, что за Хейли проголосовали практически все члены Сената, против высказались только двое членов от Демократической партии, заявившие, что политик не имеет достаточного опыта в сфере международных отношений.

Отметим, что Хейли разделяет мнение, что НАТО является важным альянсом, который необходимо усиливать, что противоречит позиции нового президента США Дональда Трампа.

Добавим, что Сенат в полном составе может провести голосование по кандидатуре Хейли в первой половине дня 25 января по московскому времени.