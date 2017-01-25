Стали известны вопросы, которые обсудят Путин и король Иордании в Москве

Москва, 25 января. Президент РФ Владимир Путин встретится в среду в Москве с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече планируется обсудить ряд вопросов двусторонних отношений, «включая перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах».

В сообщении пресс-службы президента РФ подчеркивается, что большое внимание будет уделено ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. При этом акцент будет сделан на совместных шагах по противодействию терроризму.

Отметим, нынешний визит короля Иордании 17 по счету. Последний раз Абдалла II посещал Россию в ноябре 2015 года. Встреча с Путиным прошла в Сочи. Президент РФ посещал Иорданию с официальным визитом в июне 2012 года.