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Россия
Шойгу добивается системного решения по безопасности полетов авиации ВС РФ

Шойгу добивается системного решения по безопасности полетов авиации ВС РФ

1:44  25 Января 2017
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Шойгу добивается системного решения по безопасности полетов авиации ВС РФ

Москва, 25 января. В ходе заседания Коллегии МО в Москве глава военного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу рассмотрит вопрос безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.

Этот вопрос значится в повестке дня заседания Коллегии, о чем сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Напомним, в преддверии заседания Коллегии МО министр обороны РФ Шойгу, в ходе своей рабочей поездки по районам ЦВО, как сообщалось ранее, осуществлял проверку хода выполнения работ по модификации Ту-214, а также — по строительству первого Ту-160М2. 

Среди широкого круга вопросов Сергей Шойгу изучал положение дел со своевременной поставкой  деталей на предприятие, а также — с эксплуатацией современного оборудования на авиационном производстве.  

 

#шойгу #мо рф #ту-160м2 #ту-214
Алексей Громов
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