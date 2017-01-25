Шойгу добивается системного решения по безопасности полетов авиации ВС РФ

Москва, 25 января. В ходе заседания Коллегии МО в Москве глава военного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу рассмотрит вопрос безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.

Этот вопрос значится в повестке дня заседания Коллегии, о чем сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Напомним, в преддверии заседания Коллегии МО министр обороны РФ Шойгу, в ходе своей рабочей поездки по районам ЦВО, как сообщалось ранее, осуществлял проверку хода выполнения работ по модификации Ту-214, а также — по строительству первого Ту-160М2.

Среди широкого круга вопросов Сергей Шойгу изучал положение дел со своевременной поставкой деталей на предприятие, а также — с эксплуатацией современного оборудования на авиационном производстве.