Конгресс хочет запретить Трампу наносить превентивные ядерные удары

Вашингтон, 25 января. В Конгресс США был внесен законопроект, который запрещает американскому президенту отдавать приказ о нанесении превентивного ядерного удара по другим странам. Авторами инициативы стали сенаторы-демократы.

Как сообщается, если этот закон будет принят, президент США лишится права на нанесение ядерного удара первым без объявления войны Конгрессом. Идея законопроекта принадлежит сенатору Эдварду Марки и конгрессмену Теду Лью.

Авторы инициативы напомнили, что до избрания президент США Дональд Трамп выступил с предложением рассмотреть возможность применения ядерного оружия против террористов. С точки зрения конгрессменов, это чрезвычайно сильно повышает риск ядерной эскалации.