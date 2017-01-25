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Политика
Конгресс хочет запретить Трампу наносить превентивные ядерные удары

Конгресс хочет запретить Трампу наносить превентивные ядерные удары

0:57  25 Января 2017
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Конгресс хочет запретить Трампу наносить превентивные ядерные удары

Вашингтон, 25 января. В Конгресс США был внесен законопроект, который запрещает американскому президенту отдавать приказ о нанесении превентивного ядерного удара по другим странам. Авторами  инициативы стали сенаторы-демократы.

Как сообщается, если этот закон будет принят, президент США лишится права на нанесение ядерного удара первым без объявления войны Конгрессом. Идея законопроекта принадлежит сенатору Эдварду Марки и конгрессмену Теду Лью.

Авторы инициативы напомнили, что до избрания президент США Дональд Трамп выступил с предложением рассмотреть возможность применения ядерного оружия против террористов. С точки зрения конгрессменов, это чрезвычайно сильно повышает риск ядерной эскалации.

#трамп
Антон Зарубин
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