Белый дом просит оставить в покое затравленного младшего сына Трампа

Вашингтон, 25 января. Администрация США обратилась к общественности с просьбой оставить в покое младшего сына президента 10-летнего Бэррона Трампа в соответствии «с традициями страны».

«Это давняя традиция, что детям президентов предоставляется возможность вырасти без политического внимания (к ним). Белый дом всецело ожидает, что эта традиция будет продолжена», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

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Как сообщалось ранее, большой общественный резонанс вызвал твит сценаристки популярного шоу Saturday Night Live Кэти Рич в адрес десятилетнего Бэррона. Ему сценаристка прочила будущее «первого в стране школьного стрелка на домашнем обучении». Позднее за сына Трампа заступилась дочь Хиллари Клинтон Челси.

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