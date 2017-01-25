Машина «скорой помощи» сгорела вблизи МКАД

Москва, 25 января. На 41-м километре московской кольцевой автомобильной дороги, что на юго-западе столицы во вторник вечером произошло ЧП. Там внезапно вспыхнул автомобиль «скорой помощи». Сообщается, что огонь полностью уничтожил транспортное средство. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на экстренные службы города.

В свою очередь в пресс-службе московского ГУ МЧС сообщили, что сообщение о возгорании автомобиля на МКАД поступило к ним около 19.52.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства этого инцидента.

