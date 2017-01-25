В Белом доме объяснили, почему Трамп уверен, что сможет поладить с Россией

Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка сможет поладить с Россией, «потому что он отлично умеет заключать сделки». Такое мнение высказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

На регулярном брифинге в Белом доме Спайсер заявил журналистам, что Трамп будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы своей страны. При этом он подчеркнул, что это касается всех сфер: «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США.

«И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны», — подчеркнул Спайсер.

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