Роскомнадзор заблокирует в России французский аналог Youtube

Москва, 25 января. Роскомнадзор принял решение заблокировать французский портал DailyMotion – третий по величине видеоресурс в Сети после YouTube и Vimeo. Об этом сообщается в материалах дела.

Как сообщается, портал нарушил авторские права канала «Пятница!», принадлежащего холдингу «Газпром-медиа». Суд установил, что на сайте были размещены пиратские копии контента, принадлежащего каналу «Пятница!». Отмечается, что холдинг перед судом неоднократно отправлял запросы руководству DailyMotion с просьбами удалить пиратский контент, однако сайт их игнорировал.

Так как представители DailyMotion не стали подавать апелляцию, решение суда от 2 декабря 2016 года вступило в силу. Как сообщает «Газета.ru», Роскомнадзор навсегда заблокирует DailyMotion на территории России.