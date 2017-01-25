Нападение на врачей скорой помощи в РФ может обернуться пожизненным сроком

Москва, 25 января. Московская городская дума предложила ввести уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за нападения на врачей при исполнении ими своих обязанностей.

В подготовленном Мосгордумой проекте федерального закона, в частности, предлагается предусмотреть в Уголовном кодексе РФ наказание за применение насилия в отношении медработников, которое будет определяться в зависимости от степени опасности таких действий для жизни.

Согласно документу, предлагается в случае применения насилия, не опасного для здоровья, штрафовать нарушителей до 200 тыс. рублей. Помимо этого наказанием могут стать принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет. При возникновении опасности для медиков наказание может быть увеличено до 10 лет лишения свободы.



Как пишут «Известия», угроза для жизни медработника будет караться лишением свободы на срок от 12 лет и в зависимости от отягчающих обстоятельств до пожизненного срока лишения свободы.