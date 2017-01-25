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Россия
Шойгу проведет заседание Минобороны о деятельности войск на юге РФ

Шойгу проведет заседание Минобороны о деятельности войск на юге РФ

0:22  25 Января 2017
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Шойгу проведет заседание Минобороны о деятельности войск на юге РФ

Москва, 25 января. Коллегия Министерства обороны РФ под руководством главы ведомства генерала армии Сергея Шойгу обсудит в среду в столице ход реализации плана деятельности Южного военного округа на 2016-2020 годы, сообщает пресс-служба Минобороны.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что в среду в Москве состоится заседание коллегии Минобороны России под руководством Шойгу. 

Отмечается, что «коллегия обсудит ход реализации плана деятельности Южного военного округа на 2016-2020 годы». Помимо этого будут обсуждаться вопросы безопасности полетов авиации ВС РФ.

Также представители Минобороны рассмотрят вопрос о совершенствовании порядка проведения проверок в ВС РФ.

#сергей шойгу
Олеся Волкова
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