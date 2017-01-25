Парламент Бельгии отклонил проект резолюции о снятии санкций с России

Брюссель, 24 января. Комиссия по иностранным делам бельгийского парламента отклонила проект резолюции, которая призывала на уровне властей Евросоюза инициировать отмену экономических санкций против России. Об этом сообщил автор документа, депутат парламента Альдо Каркаси.

По его словам, после дебатов проект резолюции был почти единогласно отвергнут.

Каркаси объяснил, что его резолюция предназначалась в том числе и для того, чтобы открыть дискуссию о снятии санкций, которые наносят урон бельгийским предприятиям, особенно – производителям овощей и фруктов.

Помимо прочего, в документе указывалось, что Россия не является участником гражданского конфликта на Украине и выполняет взятые на себя обязательства. Также резолюция призывала ввести санкции против Украины, нарушающей свои обязательства.