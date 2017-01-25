Сбербанк создаст подразделения для обслуживания роботов

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Москва, 25 января. Сбербанк намерен в будущем открыть отдельное подразделение для обслуживания роботов. Об этом заявил директор проектов центра технологических инноваций банка Дмитрий Булычко.

По его словам, в ближайшем будущем в Сбербанке может появиться отдел для работы с роботами. «У нас есть розничный бизнес, корпоративный бизнес, CIB, а будет еще бизнес для роботов», – приводит его слова газета «Известия».

Он напомнил, что по прогнозам примерно через 20 лет большинство операций будут роботизированы. Стоит ожидать, что роботы займут свое место и в социальной жизни людей. Роботам будет необходима среда как для работы, так и для обмена информацией, в том числе – для того, чтобы заправляться и оплачивать услуги. Сбербанк намерен обеспечить им этот сервис.