Ученые узнали, в какой стране спят больше всего

Вашингтон, 24 января. Группа ученых из США и Австралии провела исследование, чтобы выяснить, сколько спят в разных странах. Для исследования использовались данные более чем 600 городов со всего мира.

Согласно результатам исследования, россияне спят примерно 9 часов 20 минут. Это является средним результатом среди стран, где проводились исследования. В среднем, жители России ложатся в 23 часа, а встают в 8 часов утра.

Больше всего спят аргентинцы, а меньше всего сну уделяют внимания японцы, которые спят не более семи часов.

Ученые отметили, что в целом время сна у жителей Европы и Азии за последнее время сократилось. Главная причина – желание уделять больше времени работе, особенно это касается жителей Азии.